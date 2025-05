Internazionali d’Italia, il sogno di Pigato finisce agli ottavi: ko in due set

Niente impresa-bis, il sogno romano di Lisa Pigato finisce agli ottavi. Martedì 13 maggio la bergamasca in coppia con la baby prodigio Tyra Caterina Grant si è dovuta arrendere alla coppia formata dalla filippina Alexandra Eala e dalla big statunitense Coco Gauff : 6-2 6-3 il punteggio in poco più di un’ora di partita.

Per Lisa l’avventura in doppio agli Internazionali d’Italia resta comunque all’insegna del sorriso, spalancato nel turno precedente con la splendida vittoria sulla coppia Danilina-Khromacheva. Un segnale di crescita incoraggiante per il futuro della bergamasca.