Intervento per Kossounou: rientrerà fra tre mesi dopo la riabilitazione

L’intervento richiederà tempi di recupero un po’ più lunghi rispetto a quelli della terapia conservativa: ciò significa che saranno necessari tre mesi per rivedere in campo il difensore ivoriano arrivato a Bergamo in estate e che si era subito ben inserito nei meccanismi delle squadra. Prima dello stop in maglia nerazzurra ha collezionato 17 presenze fra campionato (12 partite), Champions League (4) e Coppa Italia (una)