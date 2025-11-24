Sport / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025
Iron Man Sarzilla, impresa centrata: quarto posto e pass per i Mondiali 2026
TRIATHLON. L’ottima prova a Cozumel (Messico) all’esordio sulla distanza lunga (3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta, una maratona) ha regalato al 37enne di Seriate la kermesse iridata. «Iniezione di motivazioni».
Iron man di nome e di fatto, Da Cozumel, Caraibi, alle Hawaii, l’impresa è compiuta: Michele Sarzilla andrà ai Mondiali di triathlon di Kailua-Kona, nell’ottobre 2026.
Il 37enne di Seriate ha conquistato il pass iridato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 nell’isola messicana con un brillante quarto posto all’esordio sulla distanza Iron Man (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42,195 km di corsa, in sostanza una maratona) col tempo di 7h55’53”.
«È stata una prova in linea con gli ultimi test – ha sottolineato soddisfatto Sarzilla –. È andata bene nella prima frazione e parte della seconda, poi è subentrata la fatica. Ma è una bella iniezione di motivazioni».
