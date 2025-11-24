Iron Man Sarzilla, impresa centrata: quarto posto e pass per i Mondiali 2026

Iron man di nome e di fatto, Da Cozumel, Caraibi, alle Hawaii, l’impresa è compiuta: Michele Sarzilla andrà ai Mondiali di triathlon di Kailua-Kona, nell’ottobre 2026.

Il 37enne di Seriate ha conquistato il pass iridato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 nell’isola messicana con un brillante quarto posto all’esordio sulla distanza Iron Man (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42,195 km di corsa, in sostanza una maratona) col tempo di 7h55’53”.

«È stata una prova in linea con gli ultimi test – ha sottolineato soddisfatto Sarzilla –. È andata bene nella prima frazione e parte della seconda, poi è subentrata la fatica. Ma è una bella iniezione di motivazioni».