Italia, buon test contro la Bosnia (1-0). Scamacca titolare, sostituito a 5’ dalla fine

Com’è andata

Non ha trovato il gol, ma è anche vero che non è stato servito come avrebbe voluto, fatta eccezione per una bella occasione non sfruttata a venti minuti dal novantesimo: un tiro, di piatto, dall’altezza del dischetto del rigore. Con lui, solitamente, da quella posizione è gol. Della prestazione del «nuovo» numero nove azzurro vanno sottolineate la condizione atletica, mai in calo nonostante gli 85 minuti in campo, le capacità tecniche, che a Bergamo si conoscono molto bene, ma soprattutto la capacità di legare il gioco dei compagni. Lottando e smistando palloni.