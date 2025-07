Italia-Estonia del 5 settembre allo stadio di Bergamo: già venduti 10.400 biglietti

Sono 10.400 i biglietti già venduti per Italia-Estonia, terzo incontro per gli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 che vedrà l’esordio sulla panchina della Nazionale del neo ct Gennaro Gattuso. I tagliandi per il match, in programma venerdì 5 settembre alle 20,45 allo stadio di Bergamo, possono essere acquistati nei centri autorizzati Vivaticket e on line sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65.