Italia-Inghilterra, i bergamaschi a Londra: «Noi sui carboni ardenti»

C’è chi ha già deciso di tuffarsi nella bolgia dei «nemici» e chi cerca ancora un posto sugli spalti, nonostante i prezzi dei biglietti siano schizzati alle stelle dopo l’ultima semifinale. I più si stanno organizzando per un barbecue in giardino, o per una cena in un ristorante italiano. A Londra fervono i preparativi per assistere alla storica finale dell’Europeo di calcio in programma domani sera, e tra i bergamaschi residenti nella capitale inglese la febbre è già altissima.

Arturo Paris