Italia, Persico fiduciosa: «Il nostro obiettivo è conquistare una medaglia»

Sono determinate le ragazze del quartetto azzurro in gara domenica 4 agosto nella corsa in linea alle Olimpiadi di Parigi. L’orobica Silvia Persico, 27enne di Cene è chiara: «Non ci nascondiamo, conosciamo le possibilità e il potenziale di ognuna, per cui non partiamo battute: anzi, l’obiettivo è andare a medaglia».