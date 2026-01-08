Italiani al via a Brugherio, Bergamo sogna aspettando i Mondiali

I taliani di ciclocross al via , con finestra sui Mondiali: anche Bergamo sogna . È tutto pronto per la due giorni tricolore a Brugherio, sabato 10 e domenica 11 gennaio , con la regia della Fas Airport Services-Guerciotti.

Verso i mondiali

Una speciale prova generale in vista della kermesse iridata a fine mese (31 gennaio-1 febbraio) a Hulst (Olanda) e l’occasione per convincere il ct Daniele Pontoni a regalare una maglia azzurra nei Paesi Bassi.

I bergamaschi in gara

Si giocano una chance ghiotta anche i corridori bergamaschi, a cominciare da Sara Peruta e da Francesco Bettinelli, tra le possibili sorprese della gara juniores, mentre tra le Under 23 occhi puntati su Giulia Zambelli. Sperano in un posto al sole anche Lucia Bramati tra le Élite, così come Katia Moro e Marta Zanga. Il primo atto, sabato 10, è la staffetta a squadre.