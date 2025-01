Jannik Sinner vince l’Australian Open, battuto Zverev in tre set

Jannik Sinner si conferma re di Melbourne. Il 23enne fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo l’Australian Open, primo Slam stagionale andato in scena sul cemento di Melbourne Park. In finale, sul duro della Rod Laver Arena, il campione azzurro si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, numero 2 della classifica mondiale e del seeding, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3