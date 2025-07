Juric dirige il suo primo allenamento. Lookman si ferma per un guaio muscolare

Venerdì 18 luglio Ivan Juric ha diretto il suo primo allenamento dell’Atalanta: dopo tre giorni... in panchina a causa di un’infezione alle vie aeree, il nuovo tecnico nerazzurro è finalmente sceso in campo a Zingonia per la quarta giornata di preparazione. Assente invece Ademola Lookman, da giovedì alle prese con uno stiramento di lieve entità al polpaccio sinistro. Per l’«uomo-mercato» del momento (è nel mirino dell’Inter) niente di preoccupante: si sta limitando a terapie e sarà valutato quotidianamente.