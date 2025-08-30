Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 30 Agosto 2025

Juric dopo l’1-1 contro il Parma: «In due gare sfortunati sui risultati, c’è tanto da migliorare»

IL DOPO PARTITA. Il commento del tecnico nerazzurro dopo la prima trasferta di Campionato. «Lo sapevamo che ci sarebbero stati lanci lunghi, da una punizione è arrivato il gol. Abbiamo lavorato bene su tutte le altre situazioni, c’è scappata questa, può succedere».

Ivan Juric
Ivan Juric

«Il pareggio non è risultato giusto, abbiamo avuto più occasioni» è il commento di Ivan Juric al pari dell’Atalanta con il Parma nella prima trasferta di Campionato il 30 agosto. «Lo sapevamo che ci sarebbero stati lanci lunghi, da una punizione è arrivato il gol. Abbiamo lavorato bene su tutte le altre situazioni, c’è scappata questa, può succedere» ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Atalanta.

«Nel primo tempo, quando rubavamo palla, dovevamo essere più veloci, nel secondo tempo lo abbiamo fatto anche con De Ketelaere, abbiamo creato tante occasioni da gol, in queste due partite ci è andata veramente male - ha aggiunto Juric - Krstovic? Sta lavorando bene, ha avuto due occasioni per segnare, ma ha fatto un buon lavoro davanti al difensore. Penso che abbiamo fatto tantissime cose, tirato e creato tanto, siamo stati sfortunati sui risultati, poi è chiaro che c’è tanto su cui migliorare».

