Sport / Bergamo Città
Domenica 21 Settembre 2025

Juric «Ko Champions ci ha dato forza. Lookman? Fondamentale per noi»

POST PARTITA . Le parole del mister nerazzurro dopo la vittoria a Torino con i granata per 3-0.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il tecnico Ivan Juric a Torino
Il tecnico Ivan Juric a Torino
(Foto di Afb)

Torino

«La partita con il Psg ci ha dato forza, oggi abbiamo giocato bene per lunghi tratti. In questo momento abbiamo tante assenze, ma i ragazzi scesi in campo oggi hanno dimostrato di poter competere. Il Torino è una squadra in ripresa, oggi abbiamo preparata molto bene la partita, siamo stati anche bravi a sfruttare le occasioni create. Krstovic ha giocato molto bene».Queste le parole, in conferenza stampa, di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, dopo il successo per 3-0 in casa del Torino nella quarta giornata di Serie A.

Il rientro di Lookman

«Lookman? Sono sempre rimasto in contatto con lui. Da lunedì ha parlato con la squadra e con lo staff. Ha una mentalità vincente perché è un giocatore competitivo. Quando sarà più in condizione sarà fondamentale per noi». L’attaccante nigeriano, dopo un’estate in rotta con il club e con l’ambiente, ha fatto il suo debutto entrando in campo nel finale di gara.

Bergamo
Sport
Calcio
Ivan Juric
Torino
Atalanta