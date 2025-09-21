Juric «Ko Champions ci ha dato forza. Lookman? Fondamentale per noi»

« La partita con il Psg ci ha dato forza , oggi abbiamo giocato bene per lunghi tratti. In questo momento abbiamo tante assenze, ma i ragazzi scesi in campo oggi hanno dimostrato di poter competere. Il Torino è una squadra in ripresa , oggi abbiamo preparata molto bene la partita, siamo stati anche bravi a sfruttare le occasioni create. Krstovic ha giocato molto bene ».Queste le parole, in conferenza stampa, di Ivan Juric , allenatore dell’Atalanta, dopo il successo per 3-0 in casa del Torino nella quarta giornata di Serie A.

Il rientro di Lookman

«Lookman? Sono sempre rimasto in contatto con lui. Da lunedì ha parlato con la squadra e con lo staff. Ha una mentalità vincente perché è un giocatore competitivo. Quando sarà più in condizione sarà fondamentale per noi». L’attaccante nigeriano, dopo un’estate in rotta con il club e con l’ambiente, ha fatto il suo debutto entrando in campo nel finale di gara.