Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»

Resta complicata la relazione tra l’attaccante Ademola Lookman e l’Atalanta. Dopo gli impegni con la nazionale nigeriana Lookman è rientrato a Zingonia nei giorni scorsi ma non si è allenato coi compagni: ha chiesto e ottenuto di poter di poter svolgere una seduta individuale per recuperare dal lungo viaggio e dalle due partite giocate contro Rwanda e Sudafrica.

«Quello che rappresenta l’Atalanta è umiltà e lavoro - ha aggiunto il mister -: non devo pregare qualcuno per questi valori, bisogna averceli ben chiari. È un top player, certo, ma in questo momento siamo tutti convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori umani forti». E oggi - sabato 13 settembre - il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha confermato che Lookman non sarà tra i convocati del match di domenica pomeriggio (ore 15, stadio di Bergamo) contro il Lecce. «Lookman non sarà convocato - ha detto Juric in conferenza stampa nel pomeriggio di sabato -. È una situazione veramente spiacevole, difficile, bruttina, quello che io sento è che abbiamo bisogno di altre cose, di spirito, lotta e umiltà, di sentire la maglia». «Non voglio queste cose, voglio altre cose, un’appartenenza diversa. Andremo avanti così», ha aggiunto l’allenatore dei bergamaschi.

