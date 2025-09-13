Sport / Bergamo Città
Sabato 13 Settembre 2025
Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»
LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha confermato che Lookman non sarà tra i convocati del match di domani pomeriggio contro il Lecce.
Resta complicata la relazione tra l’attaccante Ademola Lookman e l’Atalanta. Dopo gli impegni con la nazionale nigeriana Lookman è rientrato a Zingonia nei giorni scorsi ma non si è allenato coi compagni: ha chiesto e ottenuto di poter di poter svolgere una seduta individuale per recuperare dal lungo viaggio e dalle due partite giocate contro Rwanda e Sudafrica.
«Quello che rappresenta l’Atalanta è umiltà e lavoro - ha aggiunto il mister -: non devo pregare qualcuno per questi valori, bisogna averceli ben chiari. È un top player, certo, ma in questo momento siamo tutti convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori umani forti».
E oggi - sabato 13 settembre - il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha confermato che Lookman non sarà tra i convocati del match di domenica pomeriggio (ore 15, stadio di Bergamo) contro il Lecce. «Lookman non sarà convocato - ha detto Juric in conferenza stampa nel pomeriggio di sabato -. È una situazione veramente spiacevole, difficile, bruttina, quello che io sento è che abbiamo bisogno di altre cose, di spirito, lotta e umiltà, di sentire la maglia». «Non voglio queste cose, voglio altre cose, un’appartenenza diversa. Andremo avanti così», ha aggiunto l’allenatore dei bergamaschi.
«Mi aspetto una gara tosta, sono state tutte gare equilibrate, si fa fatica, come abbiamo fatto noi. Mi aspetto una partita difficile» ha dichiarato Juric, in merito alla sfida di domani pomeriggio contro il Lecce. «Io voglio vincere, abbiamo una voglia matta di farlo, non siamo riusciti a farlo nelle prime due, abbiamo bisogno di più voglia di portare il risultato a casa», ha aggiunto il mister croato. Oltre all’attaccante non ci saranno Ederson e Scamacca, quest’ultimo a causa di una semplice infiammazione, come spiegato da Juric.
