Kolasinac, De Ketelaere, Scalvini e Holm possono recuperare in tempo per il Napoli

Ruggeri, Toloi e Palomino sperano

Ruggeri (guaio alla caviglia), Toloi (distrazione al gemello) e Palomino (lesione alla coscia) hanno invece continuato il percorso individuale di lavoro, ma nessuno si è sottoposto solo a terapie, dunque pure loro tre possono sperare in una convocazione in extremis, anche se con minori speranze dei quattro compagni dei quali abbiamo parlato in precedenza. L’infermeria comunque si sta svuotando: chi resterà sicuramente ai box è Touré (rottura di un tendine), che ne avrà ancora per almeno un mese. Ricordiamo che contro il Napoli non ci sarà de Roon per un turno di squalifica.