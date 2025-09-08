Kolasinac torna a lavorare sul campo. Tra circa un mese sarà di nuovo disponibile

Kolasinac che torna ad allenarsi individualmente sul campo a cinque mesi dal grave infortunio e Scamacca che si limita alle terapie, come Ederson: così a Zingonia nel primo giorno di allenamenti dopo due giornate di riposo. Era previsto che Scamacca, rientrato per infortunio dalla Nazionale, lunedì 8 si limitasse alle terapie: c’è da attendere che il processo disinfiammatorio si completi e il problema al ginocchio crea un dubbio per Atalanta-Lecce di domenica 14 (alle 15, a Bergamo), con Krstovic in preallarme. Ma la bella notizia è naturalmente quella di Kolasinac: tra non molto mister Juric potrà schierare un autentico pilastro della squadra nerazzurra .

Martedì 9 rientrano otto nazionali

L’Atalanta contro il Lecce dovrà certamente fare a meno di Ederson, che si è sottoposto alla pulizia del ginocchio e rientrerà a fine mese, oltre che di Kolasinac e Bakker. Da martedì 9 settembre si rivedranno i tredici nazionali: nella seduta del pomeriggio saranno attesi De Ketelaere, Zalewski, Carnesecchi, Maldini, Bellanova, Krstovic, Pasalic e Hien e a quel punto mancheranno solo Sulemana, Djimsiti, Samardzic, Kossounou e Lookman, attesi tra mercoledì 10 e giovedì 11.