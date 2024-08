Kolasinac e Zaniolo in dubbio per Lecce. Ci sarà invece il neo rinforzo Brescianini

La situazione di precarietà determinata da infortunati e giocatori non utilizzabili per ragioni di mercato pare destinata a perdurare anche nella trasferta di lunedì 19 agosto in Puglia, anche se Gasperini con ogni probabilità avrà a disposizione Marco Brescianini, il centrocampista appena arrivato dal Frosinone . Il problema è che S ead Kolasinac è uscito un po’ acciaccato da Varsavia a causa di un risentimento muscolare e la sua condizione sarà rivalutata sabato 17, mentre Nicolò Zaniolo ha sempre lavorato a livello individuale negli ultimi giorni a causa di una tendinite al piede sinistro e dunque anche la sua situazione è da monitorare giorno per giorno.

Ripresa sabato 17 a Zingonia

Ovviamente nella prima giornata di campionato contro il Lecce (si giocherà alle 18,30), oltre a Koopmeiners, saranno out gli infortunati Scalvini, Scamacca e Toloi. Ed è da vedere se Touré, in odor di cessione, sarà convocato o sarà escluso com’è avvenuto per la finale di Supercoppa contro il Real. Sulemana, che aveva accusato una distorsione alla caviglia destra nel test contro il St. Pauli ma era tra gli arruolabili per Varsavia, resta sotto osservazione. Sabato 17 la ripresa con un allenamento pomeridiano a Zingonia. Ricordiamo che l’Atalanta disputerà le prime tre giornate di campionato tutte in trasferta: dopo Lecce Torino sponda granata e Milano sponda interista.