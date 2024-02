Koop, influenzato, in dubbio col Genoa. Tridente Miranchuk-Scamacca-Cdk

Questa tegola caduta sul filo di lana rimescola un po’ le carte. Il centrocampista, dopo aver saltato Udinese e Lazio, sembrava destinato a riprendere il suo ruolo da titolare e invece ora c’è da vedere se mister Gasperini lo rilancerà lo stesso da titolare, magari anche se non al 100%, oppure se lo terrà precauzionalmente in panchina. Ancora out invece Hien che tornerà col Sassuolo. Gli altri indisponibili sicuri, oltre a Ederson squalificato, sono Lookman (finalista domenica 11 febbraio in Coppa d’Africa con la Nigeria) e Palomino che starà fuori circa un mese. Non è tra i convocati neanche Muriel diretto all’Orlando City (manca solo l’ufficialità).