Koopmainers, Zappacosta e Demiral recuperano per il match contro il Milan

Koopmeiners, dopo due giorni di lavoro differenziato, venerdì 19 è tornato ad allenarsi con la squadra . La botta nella parte inferiore della gamba è stata riassorbita e la presenza dell’olandese contro i rossoneri non è considerata a rischio. E non ci sono problemi nemmeno per Zappacosta e Demiral , i quali peraltro dovrebbero sedersi in panchina e potrebbero essere impiegati nel corso del match in caso di emergenza.