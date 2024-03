Koopmeiners: «Ho chiesto di poter essere ceduto», dopo qualche ora sui social: «Combatterò ogni partita»

Pausa per le nazionali. Giorni di parziale riposo per chi è rimasto a Bergamo, di sfide fuori confine per chi è partito con la propria nazionale. E di interviste, rilasciate lontano dai club, che come sempre regalano più titoli rispetto alle dichiarazioni dei nostri post partita. È il caso di Teun Koopmeiners, che ai microfoni del «De Telegraaf» ha parlato in modo piuttosto chiaro del proprio futuro: «Ho chiesto all’Atalanta di poter essere ceduto durante la prossima estate, ma per lasciare Bergamo deve presentarsi un’opportunità davvero importante».

In passato c’è stata la possibilità di trasferirsi al Napoli, fresco campione d’Italia: «I club hanno trattato, senza trovare un accordo». A proposito, restare in Serie A è un’opzione valida: «Io e la mia ragazza ci troviamo molto bene, ma per alcuni club inglesi sopporterei volentieri la pioggia. L’importante è che l’Atalanta riceva una bella cifra, a Bergamo ho vissuto momenti bellissimi».

Koopmeiners sottolinea di volersi concentrare sugli obiettivi da centrare con il club nerazzurro e con la nazionale olandese, per il mercato ci sarà tempo: «Mentirei se dicessi che non ho letto dell’interessamento della Juventus e di alcuni club di Premier League, ma cerco di non farmi distrarre».