Koopmeiners recuperato per il Genoa. Palomino e Lookman assenti, dubbio Hien

Il centrocampista olandese ha saltato le partite contro Udinese e Lazio per una fastidiosa ferita al malleolo, ma ormai il problema è stato superato e così Gasp riavrà uno dei suoi giocatori più forti in una partita che vedrà il forfait per squalifica di Ederson, un altro pezzo da novanta, per cui il recupero di Koop ha un’importanza ancora maggiore . Il nerazzurro numero 7 si è allenato regolarmente con i compagni giovedì 8 febbraio e sarà pronto per riprendere il suo ruolo di indiscusso titolare. Anche Adopo si è ristabilito dopo essere stato frenato dal mal di schiena.

Lookman in finale di Coppa d’Africa

Saranno invece sicuramente due i giocatori indisponibili per una trasferta da non sottovalutare perché in casa il Genoa è molto temibile e non si è fatto mai mettere sotto, pur perdendo due volte, contro Fiorentina e Milan (Inter e Juventus hanno pareggiato). Palomino resterà fuori per un mese per la lesione al bicipite femorale, mentre Lookman è atteso proprio domenica 11 dalla finale di Coppa d’Africa tra la sua Nigeria e la Costa d’Avorio, che giocherà in casa. E probabilmente ci sarà anche il forfait di Hien, alle prese con una lesione al bicipite femorale: le speranze per lui non sono comunque tramontate del tutto. Venerdì 9 è in programma una seduta pomeridiana a Zingonia.