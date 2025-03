La Coppa Davis è sbarcata a Treviglio: visita gratuita

L’esposizione a Treviglio, allestita sul campo coperto permanente del club, è aperta al pubblico (gratuitamente) il 10 marzo dalle ore 14 alle ore 20, e poi di nuovo martedì 11 marzo dalle 9 alle 20. Un’occasione unica per scattare una foto coi due trofei, che in anni e anni di storia sono passati dalle mani di tutti i più grandi campioni e le più grandi campionesse della racchetta.

Sempre martedì 11 marzo, alle ore 18.30, nel circolo della Bassa è prevista una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco di Treviglio, Juri Imeri, dei consiglieri del Comitato Regionale Fitp e di altre istituzioni. «Sarà un evento storico per noi - spiega il presidente del club Paolo Comotti -, ma anche per Treviglio e per l’intera provincia di Bergamo. Siamo onorati di essere stati fra i pochi club selezionati dal Comitato, e vogliamo cogliere questa occasione per celebrare tutte le figure fondamentali nella nostra realtà».