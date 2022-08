La «Due Giorni» di Vertova è quasi un Mondiale juniores

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia da Covid, sabato 27 e domenica 28 agosto a Vertova la «Due Giorni» internazionale juniores di ciclismo, appuntamento fra i più importanti della Bergamasca e di grande prestigio anche fuori dalla dimensione locale e addirittura nazionale. Tutto cominciò nel 1971, quando Emilio Paganessi, appassionato di Vertova, propose alla San Marco – storico sodalizio ciclistico locale che ha lanciato tra gli altri Beppe Guerini, Paolo Savoldelli, Mirko Gualdi, Paolo Lanfranchi e Alessandro Paganessi – una gara per allievi in alternanza con una per esordienti. Nel 1976 il primo salto di qualità con il passaggio alla categoria juniores, e negli Anni ’90 l’affermazione definitiva a livello internazionale. Nel frattempo la dimensione assunta dalla manifestazione ha attirato l’attenzione del Comune di Vertova, entrato mettendo in palio un proprio Trofeo poi abbinato al Memorial intitolato a Pietro Merelli, storico presidente della San Marco. Nacque così la «Due Giorni», e sarà proprio il Trofeo Comune di Vertova-Memorial Merelli il riconoscimento in palio nella giornata di sabato 27, cui farà seguito domenica 28 il Trofeo Paganessi, giunto alla 50ª edizione.