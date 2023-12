La festa con tanti campioni ed ex campioni, con il pensiero già alla prossima stagione

Ex campioni come Giambattista Baronchelli, Wladimir Belli, Claudio Corti e Serge Parsani hanno incontrato l’olimpionico Simone Consonni, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, l’iridato della cronometro Lorenzo Rota, Davide Baldaccini e le matricole Davide Persico, Nicolas Milesi, Nicolò Arrighetti e Stefano Moro. Presenti anche Chiara Consonni e Martina Fidanza che si stanno allenamento sulla pista di Montichiari in vista degli imminenti Campionati europei.