La gioia della Virtus Ciserano Bergamo

Ecco le news dal calcio provinciale

Sognare ad occhi aperti dopo solo un primo scorcio di campionato, per qualcuno è possibile fin da ora. C’è chi sogna di vincere i campionati, ma anche chi si gode un posto al sole nell’attesa di tempi più duri. È questo il pensiero in Serie D di Scanzorosciate, Brusaporto e Tritium, in una giornata che resterà tra i ricordi più belli della Virtus Ciserano Bergamo che batte l’ex capolista Seregno (3-2), in un girone in cui le bergamasche se la passano tutto sommato bene.