La Granfondo Felice Gimondi cambia nome: nasce la BGY Airport Granfondo

Cambia il nome, ma l’anima della Granfondo resta. Dopo 25 anni la società organizzatrice G. M. S. di Giovanni Manenti, regista storico dell’evento nel nome di Felice Gimondi, ha deciso di voltare pagina. Dal 2023 la grande kermesse da anni porta a Bergamo e in provincia migliaia di ciclisti segnerà il debutto della BGY Airport Granfondo, che prenderà idealmente il testimone della Granfondo Felice Gimondi . Il via è fissato per domenica 14 maggio e in cabina di regia, accanto agli organizzatori, ci sarà Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Bergamo.