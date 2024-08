La Juve annuncia Koopmeiners, contratto fino al 2029: operazione da 60 milioni

«Il centrocampista classe 1998 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029» annuncia il club bianconero in una nota. «A fronte di un corrispettivo di 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 3,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 6 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi» le cifre ufficiali del trasferimento.