La Juve è ancora la signora tricolore Ecco il nono scudetto consecutivo

I bianconeri battono la Sampdoria e sono campioni con due turni di anticipo. Primo trionfo per Sarri in una stagione anomala con oltre tre mesi di stop per il Covid-19.

Di nuovo, sempre, solo Juve. La Vecchia Signora ha vinto ancora: né le avversarie (Inter a -7 a due giornate dalla fine), né il lockdown e neppure il ritmo infernale con cui si è giocato da giugno in qua sono riusciti a cambiare la musica di un disco che continua a suonare su un unico solco. Nono scudetto consecutivo, dunque, per la società più titolata d’Italia, arrivata a cucirsi il triangolino tricolore per la 36ª volta (va beh, per Agnelli e i tifosi saranno 38, ma questa è tutta un’altra polemica...).

Il destino s’è compiuto domenica sera (26 luglio), nella gara giocata contro la Sampdoria in uno Stadium tristemente deserto. Niente tripudio su quegli spalti svuotati dal covid, davanti ai quali s’è celebrata la festa privata di Bonucci e compagni: questo è senza dubbio un buon motivo di rimpianto per una squadra che, comunque, a questo punto s’è già scordata lo scivolone di Udine (primo match-ball sprecato giovedì sera), il crollo con il Milan, le tante incertezze palesate in dirittura d’arrivo.