La Lazio a Bergamo senza Immobile. «Atalanta pericolosa, saremo più di palleggio»

Una Lazio «più di palleggio» che «sa affrontare e superare le difficoltà» si prepara alla trasferta contro l’Atalanta in quella che sarà la prima gara stagionale senza Ciro Immobile. L’attaccante deve gestire una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro, ma potrebbe tornare prima del 2023. Anzi, Maurizio Sarri lascia uno spiraglio: «Stiamo facendo tutti i tentativi possibili, è deciso e tosto, vuole accorciare i tempi - annuncia in conferenza stampa -. Ma si può fare se non c’è margine di rischio. Ho visto il piano terapeutico ed è bello tosto. È il piano di uno che si è messo a disposizione per cercare di recuperare un po’ prima».