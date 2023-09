La 15ª edizione metteva in palio i titoli italiani Fisky (Federazione italiana skyrunning) specialità marathon. A imporsi in campo maschile è stato infatti il 39enne piemontese Cristian Minoggio (Dinamo), meno di due mesi or sono campione europeo individuale su distanza Ultra, che ha chiuso i 39 km del tracciato (+ 3 mila metri di dislivello) in 4h39’51”. Secondo Luca Arrigoni (Pegarun, 4h58’37”) e terzo Danilo Brambilla (Falchi Lecco, 5h07’33”).