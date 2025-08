La maglia iridata di Tadej Pogacar in dono al Santuario di Colle Gallo

Premiati atleti e addetti ai lavori

La serata al Santuario di Colle Gallo ha poi acceso la ribalta sui premiati: dagli ex corridori Claudio Corti, Giovanni Fidanza, Flavio Giupponi, agli atleti in attività Marco Manenti, Sofia Arici e Valeria Curnis, e gli addetti ai lavori Rossella Dileo e Gianluca Valoti della Mbh Colpack Ballan. Oltre ovviamente a Johnny Carera che non ha escluso l’ipotesi di portare Pogacar al Santuario: «Non prometto nulla, ma farò quanto possibile per riuscire nell’intento». Il tutto fra gli applausi degli appassionati intervenuti alla cerimonia per una tradizione consolidata che riunisce il mondo delle due ruote bergamasche, .