La Mascio vince ai supplementari a Torino e si qualifica per la final four di Supercoppa

La Mascio vola alla Final four di Supercoppa in programma il 23 e 24 settembre a Montecatini. Ci va meritatamente in virtù del successo di martedì 19 settembre a Torino battendo il team locale dopo il supplementare per 106-110. Una sfida spettacolare giocata per quaranta minuti punto a punto. Treviglio era riuscita ada allungare nell’ultimo quarto ma Torino si è rifatta sotto impattando proprio alla sirena. Nel supplementare poi la maggiore lucidità della Mascio ha permesso di portare a cassa una vittoria importante e di carattere.