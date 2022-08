La moglie di Malinovskyi: «Se non può restare deve trovare un’altra soluzione»

«Bergamo è casa nostra, non ne abbiamo un’altra. Ma il calcio e la vita sono uniti: se Ruslan non può rimanere all’Atalanta, deve trovare un’altra soluzione». Roksana, la moglie di Ruslan Malinovskyi, giorni dopo aver ringraziato i tifosi per i messaggi di vicinanza, torna a parlare su Instagram delle sempre più insistenti voci di calciomercato che riguardano il marito. Il fantasista ucraino, che l’allenatore Gian Piero Gasperini non considera una prima scelta in un organico offensivo affollato di punte e mezzepunte (soprattutto dopo l’arrivo del nigeriano Ademola Lookman dal Lipsia) non è considerato incedibile nemmeno dalla società nerazzurra. La quale, anzi, punta a monetizzare dalla sua cessione (il giocatore è valutato 20 milioni di euro) per ottenere una cifra da reinvestire nell’acquisto di un attaccante centrale o di un esterno sinistro, profili giudicati prioritari per il completamento della rosa attuale. Per Malinvoskyi potrebbero dunque aprirsi le porte della Premier League inglese, ed è già stato accostato al Nottingham Forest (dove è appena approdato un altro grande protagonista della storia recente nerazzurra, lo svizzero Remo Freuler), al Tottenham e al Newcastle . Soluzioni che, oltre a essere soddisfacenti per la società (e a cascata per l’allenatore), potrebbero essere gratificanti anche per lo stesso Malinovskyi, sia sotto il profilo professionale (la Premier è in questo momento il campionato di livello più alto al mondo, in cui giocano o ambiscono a giocare tutti i più forti), sia sotto il profilo economico, dato che può offrire stipendi medi superiori a quelli di qualsiasi altro torneo.