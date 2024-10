«La morte non è uguale per tutti!»: in Curva Nord lo striscione dei tifosi

Anche da Bergamo, durante Atalanta-Verona, è arrivata tramite striscione la solidarietà per il mancato rinvio di Foggia-Catania nello scorso turno di campionato di C e per la scelta di non disporre un minuto di silenzio sui campi in memoria dei tre tifosi foggiani (di 21, 17 e 13 anni) morti in un incidente mentre rientravamo dalla trasferta di Potenza.