La notte in cui l’Atalanta è tornata in Europa

Parigi e Bruxelles, Manchester e Francoforte, Madrid e Lisbona. Oggi è una consuetudine, il pullman dell’Atalanta che varca i cancelli dell’aeroporto di Orio al Serio per far decollare i nerazzurri verso le città del calcio di tutta Europa, dove affrontare le squadre più forti del mondo. Fino al 2017 non era così. Fino alla partita che stiamo per rivivere: quella notte, era da 9.551 notti che l’Atalanta non scendeva in campo per una sfida internazionale, dai quarti di finale di Coppa Uefa persi contro l’Inter nel 1991.