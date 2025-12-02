Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

La notte in cui l’Atalanta è tornata in Europa

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Inizia la rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Iniziamo da quel pareggio contro il Milan del 13 maggio 2017 come punto esclamativo di una stagione da film.

Carlo Canavesi
Carlo Canavesi

I festeggiamenti della squadra negli spogliatoi
I festeggiamenti della squadra negli spogliatoi

Bergamo

Parigi e Bruxelles, Manchester e Francoforte, Madrid e Lisbona. Oggi è una consuetudine, il pullman dell’Atalanta che varca i cancelli dell’aeroporto di Orio al Serio per far decollare i nerazzurri verso le città del calcio di tutta Europa, dove affrontare le squadre più forti del mondo. Fino al 2017 non era così. Fino alla partita che stiamo per rivivere: quella notte, era da 9.551 notti che l’Atalanta non scendeva in campo per una sfida internazionale, dai quarti di finale di Coppa Uefa persi contro l’Inter nel 1991.

