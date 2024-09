La «nuova» Treviglio alla prima partita ufficiale della sua storia: debutto a Ragusa

È una partita per certi verso storica, la prima ufficiale della «nuova» Treviglio. La Treviglio Brianza targata Tav, società nata in estate per mantenere il basket di alto livello nella cittadina della Bassa dopo il trasferimento della Blu Basket, comincia infatti la nuova avventura nel campionato di Serie B nazionale. E la prima partita ufficiale della sua storia è la trasferta più lunga, contro la neopromossa Ragusa, alle 18 di domenica 29 settembre. La Tav ci arriva dopo un cammino pre-stagionale promettente, fatto di tante vittorie e una battuta d’arresto, a Lumezzane.

Coach Villa: «Tutta la città ci sostiene»

Gli addetti ai lavori pronosticano per la Tav il ruolo di outsider ambiziosa, allestita e strutturata in pochissimo tempo. «È un campionato ricco di stimoli - afferma il tecnico Davide Villa, alla prima stagione a Treviglio dopo sette annate all’Urania Milano -, molto equilibrato soprattutto nel nostro girone A, con una formula anche nuova. Mestre e San Vendemmiano sono le principali favorite, per quanto ci riguarda sono molto fiducioso. Abbiamo dietro di noi a sostenerci la passione e la competenza di una città intera». Mostra fiducia anche Paolo Luinetti, presidente dopo essere stato per tanti anni socio e anche sponsor con il marchio Mylena: «Non poteva esistere la domenica a Treviglio senza basket. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto davvero in un lasso di tempo brevissimo, abbiamo allestito lo staff e la squadra, anche con tutti i problemi organizzativi del caso. L’obiettivo è arrivare ai playoff e fare bene. E tornare a vedere il PalaFacchetti con il pubblico della A2».