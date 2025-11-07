La Pallanuoto Bergamo si rituffa in A2: a Monza l’esordio casalingo in campionato

Tutto pronto per il debutto casalingo, anche se a Monza. La Pallanuoto Bergamo torna in A2 dopo dieci anni e sabato 8 novembre (alle 20,30) inizierà l’avventura nel centro natatorio «Pia grande» contro la fiorentina Dream sport. La migrazione in Brianza è una scelta forzata, dovuta all’indisponibilità dell’Italcementi, in ristrutturazione fino al 2027. Monza sarà quindi la vasca di casa della squadra bergamasca che giocherà anche tre partite all’Aquamore Bocconi sport center di Milano.

La Pallanuoto Bergamo, venerdì 7 in Comune: Stefano Tadini, Fabrizio Antonello, Stefano Carrara, l’assessore allo Sport Marcella Messina e Sergio Lanza

(Foto di Bedolis) Il sipario sulla nuova stagione è stato alzato virtualmente venerdì 7 novembre. Bergamo si presenta al via con cinque volti nuovi, prodotti del settore giovanile, un’età media ridotta e l’esperienza della categoria dei veterani Fumagalli, Baldi, Bingozzi, Clemente, Pedersoli e Filippelli. Confermata la guida tecnica di Giovanni Foresti e Sergio Lanza. «Vogliamo centrare la salvezza il prima possibile, contiamo sui nostri tifosi per farci sentire a casa», ha auspicato il presidente Stefano Carrara.