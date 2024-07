La Sei Giorni Internazionale a Bergamo: kermesse dal 24 al 29 agosto 2025

Una notizia che farà la gioia dei tanti appassionati di questa disciplina nella nostra provincia. La Sei Giorni per la prima volta si è disputata a Merano nel 1913, mentre nel 2021 ha avuto come palcoscenico Rivanazzano nel Pavese. È prevista la partecipazione di oltre 600 piloti provenienti da più di trenta nazioni dei sei continenti. A organizzare l’evento sarà il Moto Club Bergamo che riceverà il testimone dalla Spagna, dove si disputerà la manifestazione nel 2024 (nel mese di ottobre).

Il Moto Club Bergamo: «Grande orgoglio»

Le parole del presidente del Moto Club Bergamo, Giuliano Piccinini: «Per noi del Moto Club Bergamo è motivo di grandissimo orgoglio e responsabilità essere stati scelti dalla Fim per la Sei Giorni di enduro. E non solo per la tradizione sportiva che da sempre costituisce un elemento distintivo del nostro territorio, dove le due ruote sono la passione indiscussa di migliaia di appassionati, ma anche per la possibilità di far conoscere e apprezzare Bergamo e quanto di bello può offrire».