La sosta ha restituito a mister Gasperini uno Scamacca più pronto e in fiducia

Musso tornerà a lavorare al Centro Bortolotti di Zingonia giovedì 19 ottobre e tutti gli altri l’hanno già fatto entro mercoledì 18 (anche se solo una parte si è allenata in gruppo: Scamacca e Scalvini, per esempio, si sono dedicati al semplice scarico): in questi giorni il tecnico valuterà la condizione di ogni giocatore, ma è difficile immaginare troppe novità. La buona notizia è stata però rappresentata da Scamacca che ha giocato e segnato a Wembley dimostrando di essere in crescita di condizione. Il romano potrebbe dunque essere inserito negli undici anti-Genoa: in caso di 3-4-1-2 resterebbe fuori uno tra Lookman e De Ketelaere.