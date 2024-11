La Tav Treviglio detta legge sul campo del Mestre e si conferma al secondo posto

La Tav Treviglio si impone in maniera netta (86-71) sul campo del Mestre nell’ottava giornata della Serie B maschile Nazionale-girone A di basket, centrando il secondo successo in quattro gare esterne giocate, nonché la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite. Battute iniziali all’insegna dell’equilibrio (2-4 al 2’; 9-9 al 4’), poi quattro punti di Marcius lo spezzano (9-13 al 5’) e danno il là a un successivo parziale di 10-2 (11-23 al 9’). Da lì è un dominio della formazione biancoverde di coach Davide Villa, che amministra agevolmente il prosieguo della sfida come dimostrano i parziali: 13-23 al 10’, 31-46 al’intervallo, 46-69 a tre quarti gara, finale 71-86.