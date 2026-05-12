La Tav Treviglio non può più sbagliare: battere Latina per continuare la serie

Sfida da «dentro o fuori» per la Tav mercoledì 13 maggio: trevigliesi in campo nella terza partita della serie dei quarti di finale dei playoff di Serie B Nazionale contro Latina (ore 20,45 PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena). I laziali sono in vantaggio 2-0 e vogliono chiudere i conti per approdare subito in semifinale. Per Treviglio invece l’obiettivo è sfruttare al massimo il fattore campo per vincere e andare a gara4, in programma venerdì 15 sempre al PalaFacchetti; l’eventuale bella sarebbe invece fissata domenica 17 a Latina. Alla Tav serve un’impresa per vincere tre gare di fila e ribaltare la serie, soprattutto dopo gara2 di domenica 10, terminata con un margine molto ampio per Latina (85-65). Il calo accusato nella seconda parte di gara (all’intervallo il punteggio era 43-43) non è certamente un buon segnale. I biancoverdi dovranno avere un atteggiamento molto determinato fin dall’inizio.