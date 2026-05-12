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Sport / Pianura Martedì 12 Maggio 2026

La Tav Treviglio non può più sbagliare: battere Latina per continuare la serie

BASKET SERIE B NAZIONALE. Con i laziali avanti 2-0 nei quarti di finale playoff, i trevigliesi giocano al PalaFacchetti: un terzo ko li manderebbe in vacanza.

La Tav Treviglio non può più sbagliare: battere Latina per continuare la serie
Un attacco di Aleksandar «Sandi» Marcius, centro croato di 35 anni
(Foto di Cesni)

Treviglio

Sfida da «dentro o fuori» per la Tav mercoledì 13 maggio: trevigliesi in campo nella terza partita della serie dei quarti di finale dei playoff di Serie B Nazionale contro Latina (ore 20,45 PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena). I laziali sono in vantaggio 2-0 e vogliono chiudere i conti per approdare subito in semifinale. Per Treviglio invece l’obiettivo è sfruttare al massimo il fattore campo per vincere e andare a gara4, in programma venerdì 15 sempre al PalaFacchetti; l’eventuale bella sarebbe invece fissata domenica 17 a Latina. Alla Tav serve un’impresa per vincere tre gare di fila e ribaltare la serie, soprattutto dopo gara2 di domenica 10, terminata con un margine molto ampio per Latina (85-65). Il calo accusato nella seconda parte di gara (all’intervallo il punteggio era 43-43) non è certamente un buon segnale. I biancoverdi dovranno avere un atteggiamento molto determinato fin dall’inizio.

Marcius: «Ci aspettiamo tanti tifosi»

In crescita le prestazioni del centro Sandi Marcius, 20 punti nell’ultima sfida: «Due cose ci possono aiutare a vincere - commenta il centro croato -: la prima è difendere forte per tutti i 40’, nelle prime due sfide abbiamo difeso bene per 30’ ma poi siamo calati, e migliorare al tiro da fuori. La seconda è non concedere loro canestri facili. Per questa sfida ci aspettiamo un grande afflusso di tifosi, che ci diano una grande mano come sempre succede in casa».

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