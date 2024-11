La Tav Treviglio non si ferma più: a Imola arriva la sesta vittoria consecutiva

La Tav non si ferma più. Mercoledì 13 novembre la formazione trevigliese nell’11ª giornata della Serie B Nazionale di basket conquista la sesta vittoria consecutiva andando ad espugnare il campo della Neupharma Virtus Imola con il punteggio di 78-72, in un match equilibrato, caratterizzato da scarti minimi come dimostrano i parziali (21-22 al 10’, 40-41 al 20’, 59-58 al 30’).

Marcius c’è, eccome

Fra i ragazzi di coach Davide Villa era presente «Sandi» Marcius, che era in forte dubbio alla vigilia per via dell’infortunio al costato rimediato nel match casalingo vinto contro Omegna. E il lungo croato non ha fatto mancare il suo apporto: eloquenti al proposito i 12 punti conditi da 7 rimbalzi nei 23 minuti di utilizzo. Ma il vero mattatore della serata è stato Tommaso Vecchiola: il play-guardia ha infilato nel canestro imolese ben 26 punti (7/10 da due e 3/8 da tre in 34 minuti), con un recupero fondamentale nel finale.