La Tav Treviglio senza alternative: deve battere Latina per la semifinale

Rubbini: «Ci vorrà fisicità e solidità»

Il play Michele Rubbini sottolinea: «Siamo contenti di essere sul 2-2 e aver recuperato la serie. Adesso c’è una gara 5 in cui può succedere di tutto, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci sarà da impattare a livello fisico e mentale cercando di rimanere solidi per tutti i 40’ e questo secondo me farà la grande differenza in questa bella. Sia noi che loro vogliamo portare a casa il risultato, perché alla fine si è trattato di una serie molto equilibrata. Come squadre sappiamo di valere tanto entrambi, sarà una bella partita da affrontare, come detto con la giusta fisicità e solidità».