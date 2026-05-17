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Sport / Pianura Domenica 17 Maggio 2026

La Tav Treviglio senza alternative: deve battere Latina per la semifinale

BASKET B NAZIONALE Serata decisiva, lunedì 18 maggio, per la Tav Treviglio che, alle 20,30, sul campo di Cisterna, sfiderà Latina in gara5 dei quarti di finale dei playoff: chi vince approda in semifinale, chi perde è fuori.

Lettura meno di un minuto.
La Tav Treviglio senza alternative: deve battere Latina per la semifinale
Michele Rubbini è il playmaker della Tav Treviglio, uno dei pilastri della squadra
(Foto di Cesni)

Dopo aver perso le prime due partite della serie in trasferta e aver vinto le due partite successive al PalaFacchetti riconducendo la serie sul 2-2, la compagine di coach Villa, così come la sua rivale laziale, si gioca il tutto per tutto in trasferta per conquistare l’approdo alla semifinale contro La T Tecnica Gema Montecatini o l’Umana San Giobbe (anche in questo caso siamo sul 2-2 con Montecatini che potrà sfruttare il fattore campo in gara5). La Tav Treviglio è stata abile a ribaltare la serie anche a livello psicologico rispondendo colpo su colpo all’aggressività difensiva di Latina.

Rubbini: «Ci vorrà fisicità e solidità»

Il play Michele Rubbini sottolinea: «Siamo contenti di essere sul 2-2 e aver recuperato la serie. Adesso c’è una gara 5 in cui può succedere di tutto, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci sarà da impattare a livello fisico e mentale cercando di rimanere solidi per tutti i 40’ e questo secondo me farà la grande differenza in questa bella. Sia noi che loro vogliamo portare a casa il risultato, perché alla fine si è trattato di una serie molto equilibrata. Come squadre sappiamo di valere tanto entrambi, sarà una bella partita da affrontare, come detto con la giusta fisicità e solidità».

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