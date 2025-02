La Tav Treviglio va a caccia di rivincite nel match casalingo contro Saronno

Alla prima uscita da capolista solitaria del girone A della Serie B Nazionale di basket, la Tav Treviglio mercoledì 26 febbraio ospita nel 30° turno (ore 20,30 al PalaFacchetti) l’Az Saronno, formazione che nel girone d’andata riuscì a sgambettare la squadra di coach Davide Villa. Come detto, i biancoverdi sono primi da soli a 48 punti (24 vittorie-5 sconfitte): nell’ultimo turno, vincendo sul campo del San Vendemiano, sono riusciti a distanziare il Legnano, con cui condividevano la vetta, approfittando della sconfitta dei rivali contro Mestre. Treviglio viene da otto vittorie consecutive, e ha messo in fila nelle ultime uscite in trasferta lo stesso Legnano, Piacenza, Casale e appunto San Vendemiano.