L’Agnelli Tipiesse torna a Bergamo: addio Cisano, giocherà al palasport

L’Agnelli Tipiesse torna a Bergamo. Martedì 19 luglio il club rossoblù ha ufficializzato la decisione di giocare nel palasport cittadino per la prossima stagione dopo aver verificato l’impossibilità di continuare a utilizzare l’impianto di Cisano Bergamasco per il deficit di altezza del palazzetto. Tramonta così definitivamente l’idea iniziale di trasferirsi al palasport di Treviglio per le gare interne. I rossoblù torneranno in città dopo le esperienze estemporanee della Supercoppa e dei playoff.