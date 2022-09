L’AlbinoLeffe inizia col derby: debutto in casa contro la Feralpisalò di Vecchi

Il conto alla rovescia dell’AlbinoLeffe è finito. Sabato 3 settembre all’AlbinoLeffe Stadium a Zanica (alle 17,30, biglietteria dello stadio aperta fino alle 16; info sul sito del club) i blucelesti dell’esordiente Giuseppe Biava debuttano nel campionato di Serie C contro la Feralpisalò del tecnico bergamasco Stefano Vecchi in una sorta di derby. La gara di Zanica sarà anche la sfida tra i «patron» Gianfranco Andreoletti e Giuseppe Pasini, imprenditori forti e anime dei due club fin dagli albori. «La storia ha visto l’AlbinoLeffe avere sempre come obiettivo primario la salvezza, e questo è il traguardo anche di questa stagione. Affrontiamo all’esordio un avversario che nuovamente punta alla Serie B e con investimenti per l’organico giocatori maggiori dei nostri. La gioia è poter finalmente dopo tanti anni iniziare in casa nostra», ha detto alla vigilia il presidente Andreoletti in occasione della presentazione della nuova maglia a Zanica.