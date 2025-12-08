Sport / Bergamo Città
L’AlbinoLeffe pareggia con l’Ospitaletto e rimane fuori delle sabbie mobili dei playout
SERIE C . Nel posticipo della 17ª giornata di campionato, lunedì 8 dicembre, l’AlbinoLeffe ha pareggiato per 1-1 in casa contro l’Ospitaletto, risultato che consente ai seriani di rimanere a +2 sull’area playout.
Secondo pareggio di fila per l’AlbinoLeffe, che si mantiene fuori dalla zona playout impattando sull’1-1 con l’Ospitaletto, diretto avversario nella corsa alla salvezza (resta pericolante a -2) dopo un match complicato. Il primo tempo è di marca seriana, ma la manovra bluceleste non trova sbocchi in attacco. Così, a inizio ripresa, il gol repentino di Guarneri spaventa la squadra di casa, che trova la forza di reagire incamerando un punto prezioso. Il gol dei bresciani al 4’ st: su una rimessa laterale è troppo molle Mandelli al quale Ievoli soffia palla sulla trequarti involandosi a rete per poi servire l’indisturbato Guarneri il cui tiro forte e centrale non lascia scampo a Facchetti. Al 24’ la raddrizza Gusu: il rumeno pareggia in tuffo di testa ravvicinato su idea dalla sinistra proprio di De Paoli.
Il tabellino del match
Reti: 4’ st Guarneri, 24’ st Gusu.
AlbinoLeffe (3-5-2): Facchetti 6; Gusu 7, Potop 6, Sottini 6; Barba 6 (1’ st Garattoni 6,5), Astrologo 6 (1’ st Lombardi 6,5), Mandelli 5,5 (20’ st De Paoli 6,5), Parlati 6, Ambrosini 6,5; Svidercoschi 5 (20’ st Sarr 5,5), Sali 6. All. Arceci 6.
Ospitaletto (4-3-3): Sonzogni 6; Gualandris 6, Nessi 6, Possenti 6 (35’ pt Sina 6), Sinn 5,5; Ievoli 6,5 (38’ st Pollio sv), Panatti 6, Guarneri 7 (30’ st Regazzetti sv); Messaggi 6, Gobbi 5,5, Orlandi 5,5 (1’ st Tunjov 5,5). All. Quaresmini 6.
Arbitro: Aldi di Lanciano 6.
Note: ammoniti Possenti, Potop, Barba, Guarneri. Calci d’angoli 4-3 per l’Ospitaletto. Recupero 3’+4’.
