L’AlbinoLeffe pareggia con l’Ospitaletto e rimane fuori delle sabbie mobili dei playout

Secondo pareggio di fila per l’AlbinoLeffe, che si mantiene fuori dalla zona playout impattando sull’1-1 con l’Ospitaletto, diretto avversario nella corsa alla salvezza (resta pericolante a -2) dopo un match complicato. Il primo tempo è di marca seriana, ma la manovra bluceleste non trova sbocchi in attacco. Così, a inizio ripresa, il gol repentino di Guarneri spaventa la squadra di casa, che trova la forza di reagire incamerando un punto prezioso. Il gol dei bresciani al 4’ st: su una rimessa laterale è troppo molle Mandelli al quale Ievoli soffia palla sulla trequarti involandosi a rete per poi servire l’indisturbato Guarneri il cui tiro forte e centrale non lascia scampo a Facchetti. Al 24’ la raddrizza Gusu: il rumeno pareggia in tuffo di testa ravvicinato su idea dalla sinistra proprio di De Paoli.