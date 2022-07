L’amichevole Atalanta-Como di sabato si giocherà a Zingonia

Cambia la sede dell’amichevole fra Atalanta e Como in programma sabato 23 luglio: la sfida con i lariani (formazione di Serie B) si giocherà infatti a Zingonia e non a Sesto San Giovanni come inizialmente previsto. «Si informa che la partita amichevole contro il Como, in programma sabato 23 luglio alle 17, si giocherà al Centro Bortolotti di Zingonia, anziché allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. La partita si disputerà a porte aperte, ma con una capienza limitata» si legge nella nota pubblicata sul sito della società nerazzurra.