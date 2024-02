Lampo di Diao: l’Atalanta Under 23 vince il derby con l’AlbinoLeffe

Il derby di Serie C è atalantino nel segno di Siren Diao . All’AlbinoLeffe Stadium di Zanica l’attaccante arrivato a gennaio trova il secondo gol con l’Under 23, ed è pesante , perché decide un incrocio altrimenti destinato a terminare a reti inviolate: il portiere seriano Marietta, chiamato in causa in almeno tre circostanze, sembrava infatti insuperabile. Diao, fra l’altro, fino al gol era stato il giocatore meglio contenuto dalla fase difensiva dell’AlbinoLeffe.

L’esultanza dei giocatori dell’Atalanta dopo il gol di Siren Diao Balde

(Foto di Atalanta)

Si parte, e l’Atalanta di Modesto nel primo quarto d’ora trova alcuni affondi laterali senza zampata nei metri finali. I seriani evitano il peggio in area, poi fanno quadrare meglio le misure: al 17’ il colpo al volo di Zanini termina fuori. Ma al 29’ è reattivo Marietta a distendersi sul colpo di testa di Jimenez. La gara si riaccende nei primi secondi della ripresa: Bonfanti mette Capone a tu per tu con Marietta che però in uscita copre lo specchio della porta e salva. Al 9’ Longo prova a superare Bonfanti ma manda sull’esterno della rete. Al 16’ Marietta ancora decisivo nella respinta sul tiro di Bonfanti. Al 28’ l’azione che fa saltare il banco: Jimenez innesca Diao, che con maestria supera di fisicità Milesi e poi trafigge Marietta. L’AlbinoLeffe fatica poi a trovare la mossa per il pari, anche se Arrighini al 33’ viene contrastato da Ceresoli e i seriani reclamano vanamente un rigore (in presa diretta parso tale).