Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

Atalanta, l’assist della settimana lunga, ora il lavoro entra nel vivo

IL CALENDARIO. Dopo quasi tre mesi si torna a giocare ogni 8 giorni. Un aiuto per Palladino che così potrà affinare nuove soluzioni.

Matteo Spini
Matteo Spini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il tecnico Raffaele Palladino
Il tecnico Raffaele Palladino
(Foto di afb)

Settimana lunga: e chi si ricorda com’è? In una stagione senza tregua, l’Atalanta riscopre i ritmi «normali»: escludendo le soste di A, sono quasi tre mesi che l’infrasettimanale era immancabile. È vero che la fine dell’anno non proporrà pause e si giocherà anche in mezzo alle feste, ma in questo momento, senza la Champions di mezzo, ci si può permettere di giocare una sola partita a settimana. Ben otto giorni tra Cagliari e Genoa e poi avanti piano, con Inter e Roma: dal 13 dicembre al 3 gennaio gli straordinari sono banditi.

Quest’anno, tra Europa e Coppa Italia, è successo di rado: giusto agli albori della stagione con i sei giorni tra Pisa e Parma, tra la prima e la seconda giornata, e altrettanti tra Torino e Juventus, quarta e quinta. Per la cronaca, la seconda partita, quella preparata con calma, era sempre finita con il segno X: deludente il pari di Parma, prezioso quello con la Juve. Per il resto il tour de force non ha lasciato tregua, impegnando ogni volta un martedì o un mercoledì.

Ora un dicembre senza corse e da gennaio di ricomincia: dopo la Roma ci sarà l’infrasettimanale di Bologna, quindi una settimana vuota tra Torino e Pisa e poi di nuovo il via della Champions con le partite del 21 e del 28 gennaio e la Coppa Italia a febbraio.

il rallentamento può diventare un alleato dell’Atalanta, per vari motivi: in primis perché Palladino sta insistendo sugli stessi giocatori e prima o poi la stanchezza potrebbe farsi sentire, dunque meglio avere più tempo per recuperare le forze

Sono le regole di una stagione calcistica densa, soprattutto per chi frequenta l’Europa: era così anche negli scorsi anni e in particolare nello scorso, quando si continuò a certi ritmi sino a febbraio, con la doppia uscita ravvicinata dalle due coppe. L’antidoto sono le eliminazioni, dunque l’Atalanta non può che augurarsi un 2025/26 full immersion, come due anni fa, con le finali di Coppa Italia ed Europa League e le 56 partite stagionali, che obbligarono a disputare il recupero con la Fiorentina a campionato concluso.

In particolare oggi, il rallentamento può diventare un alleato dell’Atalanta, per vari motivi: in primis perché Palladino sta insistendo sugli stessi giocatori e prima o poi la stanchezza potrebbe farsi sentire, dunque meglio avere più tempo per recuperare le forze. Il secondo motivo è legato proprio al tecnico: è in sella da un mese, ma non ha praticamente mai avuto tempo per allenare la squadra, testando qualcosa di nuovo (è rimasto senza gare solo nei primi giorni a Zingonia, quando la rosa era decimata dalle nazionali). Palladino è stato ottimo a rispolverare una situazione di normalità, ma lavorando quotidianamente sul campo, senza fretta, potrà inventarsi qualcosa di nuovo. E quello è il suo prossimo step.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Cagliari
Roma
Torino
Sport
Calcio
Matteo Spini
Atalanta