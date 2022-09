L’Atalanta «2» segna cinque gol nell’amichevole con il Sant’Angelo

Cinque gol (a uno) per l’Atalanta nell’amichevole dei mercoledì 7 settembre contro il Sant’Angelo (Serie D), test che ha segnato il ritorno al lavoro dei nerazzurri dopo il successo di lunedì a Monza che è valso il primato solitario. Gasperini ha lasciato a riposo gli undici titolari di lunedì a Monza (più Soppy che aveva giocato tutta la ripresa) e nell’amichevole ha fatto giocare per tutta la partita gli altri i sette giocatori di movimento della prima squadra: Pasalic, Boga, Scalvini, Maehle, Okoli, Zortea e Ruggeri. In porta, staffetta tra Sportiello e Rossi, a completare la squadra tre Primavera, il difensore Del Lungo, il centrocampista Roaldsoy e l’attaccante Omar. Poi spazio anche ai baby De Nipoti, Muhameti, Stabile e Regonesi,